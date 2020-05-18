Fenerbahçe'de mali yapılanma kararı! Max Kruse'ye yol göründü

2020-2021 Süper Lig sezonuna hazırlanan Fenerbahçe, coronavirüs nedeniyle mali yapılanma kararı alarak maaşlarda indirime gitme kararı aldı. Takımda disiplin sorunları yaşadığı bilinen Max Kruse'ye 5 milyon Euro bonservis bedeliyle yol göründü.

Fenerbahçe'de mali yapılanma kararı! Max Kruse'ye yol göründü
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Yeni sezona giriş yapmadan önce ekonomisini yapılandırmak isteyen Fenerbahçe’de bazı oyuncularla yollar ayrılıyor. Sarı lacivertli kulüpte ayrılacak ilk ismin Max Kruse olduğu açıklandı. 32 yaşındaki futbolcusuna veda edecek olan Fenerbahçe, Alman yıldızın transferi için 5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz gün Divan Kurulu toplantısına telekonferans ile katılarak futbolcularla ilgili önemli mesajlar verdi. Maaşlarda indirime gidileceğini açıklayan Koç’un açıklamalarından sonra oklar bir anda Türkiye’den ayrılmak istediğini belirten Max Kruse’ye çevrildi.

Disiplin sorunları yaşıyordu

Fenerbahçe’de yarım sezon forma terleten Max Kruse, sakatlık ve maç seçmesi yönüyle eksi puanlar almıştı. Takımla disiplin sorunları yaşayan Kruse’nin 5 milyon Euro bonservis ile transfer edilebileceği açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 04:39

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