Fenerbahçe'de mali yapılanma kararı! Max Kruse'ye yol göründü

Yeni sezona giriş yapmadan önce ekonomisini yapılandırmak isteyen Fenerbahçe’de bazı oyuncularla yollar ayrılıyor. Sarı lacivertli kulüpte ayrılacak ilk ismin Max Kruse olduğu açıklandı. 32 yaşındaki futbolcusuna veda edecek olan Fenerbahçe, Alman yıldızın transferi için 5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Disiplin sorunları yaşıyordu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz gün Divan Kurulu toplantısına telekonferans ile katılarak futbolcularla ilgili önemli mesajlar verdi. Maaşlarda indirime gidileceğini açıklayan Koç’un açıklamalarından sonra oklar bir anda Türkiye’den ayrılmak istediğini belirten Max Kruse’ye çevrildi.

Fenerbahçe’de yarım sezon forma terleten Max Kruse, sakatlık ve maç seçmesi yönüyle eksi puanlar almıştı. Takımla disiplin sorunları yaşayan Kruse’nin 5 milyon Euro bonservis ile transfer edilebileceği açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 04:39