Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic belirsizliği sürüyor: İlk görüşme sona erdi

Fenerbahçe Beko’nun başarılı koçu Zeljko Obradovic yeni sözleşme detayları için Başkan Ali Koç’la görüştü. Görüşmede Obradovic ve Ali Koç’un yanı sıra Gherardini de yer aldı. Fenerbahçe Beko ile elde ettiği başarılar sonrası taraftarlar tarafından çok sevilen Obradovic’le yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanamadı.

Uzun süredir yeni sözleşme görüşmeleri devam ederken dün Başkan yardımcılarından Semih Özsoy, Maurizio Gherardini ve Obradovic toplantı gerçekleştirmişti. Bu toplantının ardından tarafların anlaşma sağlayamadığı bildirildi. Obradovic yarın Başkan Ali Koç ile bir görüşme daha yapacak.