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Fenerbahçe'den İnter'e gidiyor

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Moses İnter'e kiralık gidiyor.

21 Ocak 2020 Salı 10:02
Fenerbahçe'den İnter'e gidiyor

Chelsea teknik direktörü Frank Lampard açıklamasında kiralıktan dönecek olan Moses İnter'e kiralık gönderilecek temaslar iyi yönde ilerliyor açıklamasında bulundu.Chelsea'da oynadığı dönemde Conte ile çalışan Moses İtalyan basınına yaptığı açıklamada Conte ile çalışmaktan mutluluk duyarım ifadesini kullandı.

İmza için İtalya'da 
İnter ile imza aşamasında olan MOses Milano'ya gitti, Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sona erdirilen Moses salı veya çarşamba günü sağlık kontrolünden geçirilerek imza atması bekleniyor.

Son Güncelleme: 21.01.2020 11:27
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferVictor Mosesİnter
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