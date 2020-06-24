Fenerbahçe'den son dakika transfer atağı! Diego Perotti ile imza atılmak üzere

Gelecek sezonda şampiyonluğu hedefine koyan Fenerbahçe, son dakika transfer gelişmeleri yaşıyor. Sarı lacivertli kulüp son dakika transfer gelişmesi yaşamaya başladı. Fenerbahçe’de Roma’nın sol kanat oyuncusu Diego Perotti transferinde son aşamalara gelindiği belirtildi. İtalyan deviyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Arjantinli kanat oyuncusu transfer olabilmek için kulübünden izin talep etti.
Yapılanma çerçevesinde gelecek sezonun takımını kurabilmek için büyük bir çaba sarf eden Fenerbahçe, yurt içindeki kritik isimleri imza noktasına getirmeyi başardı.
Transferde son aşamaya gelindi
Bonservis ödenecek
Fenerbahçe, sözleşmede cüzi tutarda çıkış maddesi olan Perotti’nin transferi için bonservis ödeyecekler. Sarı lacivertli kulübe sıcak bakan Arjantinli yıldızın transferi İtalya’da ve Türkiye’de liglerin tamamlanmasıyla birlikte kesinleşecek.
Seria A’da 14, Avrupa Ligi’nde 4 ve İtalya Kupası’nda ise 1 müsabakada forma giyen Perotti, bu müsabakalarda 4 gol ve 2 asistlik performansla takımına katkıda bulundu.