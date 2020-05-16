Fenerbahçeli Isla'dan son dakika açıklaması teklif gelirse o takıma gidebilirim

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu, teklif beklediğini söyledi, "Eğer Şili'den bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirmek istiyorum. Ülkemde oynamak isterim. Fenerbahçe'deki sözleşmem sona eriyor. Normalde 20 Mayıs'ta sezon bitecek, ancak Koronavirüs salgını nedeniyle süre uzadı. Şu anda ne olacak henüz bilmiyoruz. Kesin bir açıklama yapılmadı. Bir belirsizlik hakim. Ligin ne zaman biteceği belli değil" dedi.

Şu anda maaş ödemelerinde zorluklar yaşanıyor diyen deneyimli yıldız, "Şu an sadece bekliyoruz. Son günlerde ödeme konusunda kimse bir bilgi vermedi. Başkanımızdan ya da takım kaptanımızdan bir açıklama gelmedi. Maaşlar yüzde 30 veya yüzde 50 gibi mi yatacak bilmiyoruz. Bize bir ödeme olacak mı olmayacak mı onuda bilmiyoruz. Açıklama yok" ifadelerini kullandı.

Ülkesinde forma giymeyi istemesiyle ilgili konuşan 31 yaşındaki Isla, "Ben çocukluğumdan beri Universidad de Chile taraftarıyım. Ailemde onların hayranıydı. Ülkemde hiç oynama şansım bulamadım. Bu nedenle bu tecrübeyi yaşamak istiyorum" değerlendirmesi yaptı.