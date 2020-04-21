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Fenerbahçeli Mauricio Isla, eşi ve kızıyla karantinada

Fenerbahçe'li futbolcu Mauricio Isla, Şili'den dönen eşi ve kızıyla birlikte karantina altına alındı. Yurt dışından dönen eşi ve kızını yalnız bırakmayarak gönüllü karantinaya dahil olan Isla ailesiyle birlikte Güngören'de bir devlet yurdunda kalıyor.

21 Nisan 2020 Salı 22:25
Fenerbahçeli Mauricio Isla, eşi ve kızıyla karantinada

Şili'ye şarkı yarışmasının seçmeleri için giden fakat koronavirüs salgını nedeniyle organizasyon iptal edilmesiyle Türkiye'ye dönen Fenerbahçe'li futbolcu Mauricio Isla2nın eşi, ülkeye döner dönmez kurallar gereği devlet yurdunda karantina altına alındı.

Fenerbahçeli Mauricio Isla, eşi ve kızıyla karantinada

Türkiye'ye eşinin yanına dönmek için Şili’nin başkenti Santiago’da Türk Konsolosluğu’na gidip, "Şartları kabul ediyorum" formunu imzalayarak yurda gelen Gala Caldirola, kızıyla birlikte Güngören'de bulunan bir devlet yurduna yerleştirildi.

Fenerbahçeli Mauricio Isla, eşi ve kızıyla karantinada

Eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyerek gönüllü karantiana durumunu kabuş eden Isla, kendi isteğiyle yurda yerleşti. Devlet yurdunda bulunan Fenerbahçeli Mauricio Isla ve ailesinin karantina süresinin Cuma günü son bulacağı öğrenilirken, Isla'nın eşi Gala Caldirola yurt odasının penceresinde görüntülendi. Gala Caldirola, camda bir süre hava alıp cep telefonuna baktıktan sonra içeriye girdi.

Fenerbahçeli Mauricio Isla, eşi ve kızıyla karantinada

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMauricio IslaKarantinaGüngören
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