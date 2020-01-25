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Fenerbahçeli taraflardan örnek davranış! Depremzedeler için sahaya atkılar atıldı

Fenerbahçe taraftarları, Başakşehir maçı sonlarına doğru Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahaya atkı ve berelerini attılar. Kadıköy tribünü 'Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle' tezahüratıyla inledi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 23:00
Fenerbahçeli taraflardan örnek davranış! Depremzedeler için sahaya atkılar atıldı

ugün Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması sarı-lacivertli ekibin 2-0 galip olarak tamamlanmasından sonra Fenerbahçe taraftarı örnek bir davranış sergileyerek Elazığ ve Malatya depremine desteklerini gösterdiler.

Süper Lig'in 19. haftasıda oynanacak olan  Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasında ısınmak için sahaya çıkan Fenerbahçeli oyuncular önünde ‘Geçmiş Olsun Türkiye’m #deprem' yazısı yer alan siyah tişörtlerle çıktılar. Futbolcuların bu hareketine taraftardan ise tam destek geldi.

Fenerbahçeli taraflardan örnek davranış

Karşılaşma son anlarına doğru depremzedelere ulaştırıması için atkı ve berelerini sahaya atan taraftarlar birlik ve beraberlik sergilediler. Kadıköy trübünde o sırada hep bir ağızdan 'Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle' sloganı atıldı.

Fenerbahçeli taraflardan örnek davranış

Teknik direktör Ersun Yanal sahaya atılan atkıları öptü ve alkışlarken maçın hakemi Fırat Aydınus ise atkıların sahaya atıldığı anlarda karşılaşmayı kısa süreli olarak durdurdu. Daha sonra biten maç sonrası atılan atkı ve bereler toplanarak, Kadıköy Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Fenerbahçeli taraflardan örnek davranış

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Yanal, maç sonrası yaptığı açıklamada; "Maçı konuşuyoruz ama doğal afet yaşadık. Ülkemizin en acı günlerinden biri, can kaybettik. Daha sonra da oynayabilirdik. İşimizi yapıyoruz, gülüyoruz ama içimiz bir yandan kan ağlıyor. Bir özel maçla Fenerbahçe'yi Elazığ'a götürüp belki destek de olabiliriz." diye konuştu.

Son Güncelleme: 25.01.2020 23:59
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FenerbahçeElazığ DepremiFenerbahçe TaraftarıKadıköy
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