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Fenerbahçeli taraftarlar Kasımpaşa maçı öncesi takımını yalnız bırakmadı

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde Fenerbahçeli taraflarlar yöneticilere çiçek verdi.

21 Haziran 2020 Pazar 20:06
Fenerbahçeli taraftarlar Kasımpaşa maçı öncesi takımını yalnız bırakmadı
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Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 18:30'da başlayacak. Maçın hakemi ise Fırat Aydınus oldu. Maç öncesinde her iki takım otobüsü de stada geldi. Fenerbahçeli taraftarlar maç seyircisiz oynansa da takımını yalnız bırakmadı. Taraftarlar bir süre Fenerbahçeli yöneticileri bekledi. Sonrasında Fenerbahçe yöneticisi olan Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş ve Metin Sipahioğlu'na çiçek verdiler. Ardından takımlarına Kasımpaşa karşısında başarılar dilediler. Fenerbahçe bu maçı kazanıp UEFA Avrupa Ligi şansını sürdürmek istiyor. Sarı Lacivertli ekip son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor'a yenilerek kupadan elenmişti. Sarı Kanaryalar taraftarına kendilerini affettirmek istiyorlar. Bunun için Kasımpaşa maçında mutlak 3 puan istiyorlar.


Son Güncelleme: 21.06.2020 20:06
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