Fenerbahçeli Volkan Demirel'den Erol Bulut açıklamaları!

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut hakkında Volkan Demirel'den önemli açıklamalar geldi. Pek çok Fenerbahçe taraftarı ise yeni teknik direktör Erol Bulut mu? sorusunu araştırmaya başladı. İşte konu ile ilgili yapılan açıklamalar ve diğer merak edilenler.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'den Erol Bulut açıklamaları!
    Abone Ol:

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe’de yeni iddialar gündemde yerini aldı. Açıklamaların sahibi olan Volkan Demirel yeni teknik direktör ile ilgili yaptığı açıklamada Erol Bulut ile anlaşma sağlandığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Emre Belezoğlu’nun Türk hoca istiyoruz demesi sonrasında ortalık kızışmış, yönetimin hangi teknik direktör ile anlaşacağı ertelenmişti. A Spor’a açıklamalarda bulunan Volkan Demirel ise "Sezon tamamlanırsa ya da iptal olursa Fenerbahçe, Erol Bulut ile sözleşme imzalayacak gibi duruyor." Dedi.

Ayrıca açıklamalarında Fenerbahçe yönetiminin uzun zamandır Nenad Bjelica ile görüşmediğini söyleyen Demirel,

"Fenerbahçe, Nenad Bjelica ile 29 Nisan Çarşamba gününden beri temas kurmadı. Bu rotanın Türk teknik adamlara döndüğüne yönelik bir mesaj veriyor. Erol Bulut şu anda yine liste başında. Sezon tamamlanırsa ya da iptal olursa Fenerbahçe, Erol Bulut ile sözleşme imzalayacak gibi duruyor.” Dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 13:45

YORUM EKLE
Gönder