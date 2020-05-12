Fenerbahçeli Volkan Demirel'den Erol Bulut açıklamaları!

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe’de yeni iddialar gündemde yerini aldı. Açıklamaların sahibi olan Volkan Demirel yeni teknik direktör ile ilgili yaptığı açıklamada Erol Bulut ile anlaşma sağlandığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Emre Belezoğlu’nun Türk hoca istiyoruz demesi sonrasında ortalık kızışmış, yönetimin hangi teknik direktör ile anlaşacağı ertelenmişti. A Spor’a açıklamalarda bulunan Volkan Demirel ise "Sezon tamamlanırsa ya da iptal olursa Fenerbahçe, Erol Bulut ile sözleşme imzalayacak gibi duruyor." Dedi.

Ayrıca açıklamalarında Fenerbahçe yönetiminin uzun zamandır Nenad Bjelica ile görüşmediğini söyleyen Demirel,

"Fenerbahçe, Nenad Bjelica ile 29 Nisan Çarşamba gününden beri temas kurmadı. Bu rotanın Türk teknik adamlara döndüğüne yönelik bir mesaj veriyor. Erol Bulut şu anda yine liste başında. Sezon tamamlanırsa ya da iptal olursa Fenerbahçe, Erol Bulut ile sözleşme imzalayacak gibi duruyor.” Dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 23:12