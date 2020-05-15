Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Nenad Bjelica'nın talep ettiği maaş belli oldu!

Fenerbahçe teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Pek çok söylenti olsa da şuan da en güçlü aday Nenad Bjelica. Geçtiğimiz aylarda Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran Hırvat Teknik adam ile yapılan görüşmeler son derece olumlu geçmişti.

Fark ortaya çıktı

İlk görüşmelerde parayı ikinci plana atarak Fenerbahçe gibi büyük bir kulübü çalıştırmanın kendi kariyeri için çok önemli olduğunu söyleyen Bjelica kariyerin ön planda tutuyordu.

Bjelica ile anlaşmanın son basamağına gelen Fenerbahçe’de ise sözleşme için ücret belirlemesi yapılmak istendi. Bjelica ile Fenerbahçe’nin vermek istediği rakamın birbirinden çok farklı olması anlaşmayı zora soktu. Bjelica Fenerbahçe’den 3 milyon Euro ücret talep ederken Fenerbahçe’nin ise 1.5 milyon Euro’ya çıkabileceğini iletmesi sözleşmeyi güçleştirdi.

Bjelica’nın 3 milyon Euro talep etmesi sonrasında Fenerbahçe yetkilileri teknik adam arayışlarını ücret olarak daha uygun olan adaylara çevirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sadece sezonluk anlaşma imzalamak isterken Bjelica en az 2 yıllık sözleşme talep ediyor. Hal böyle olunca transfer görüşmeleri günden güne zora giriyor. Ali Koç sözleşmenin kaç yıl olacağı konusunda anlaşamayan Bjelica ile görüşmeler şimdilik durdu. İleriki günlerde tekrar görüşülüp görüşülmeyeceği ise merak ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 18:08