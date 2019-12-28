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Fenerbahçe'ye Marsilya'dan bir yıldız daha

Devre arasına galibiyet ile girmek isteyen Fenerbahçe'de gözler devre arası yapılacak transferlere çevrildi.

28 Aralık 2019 Cumartesi 10:02
Fenerbahçe'ye Marsilya'dan bir yıldız daha

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda temkinli davranıyor, kadrosunda bulunan ve bonservis geliri elde edebileceği oyuncular ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı- Lacivertlilerde öne çıkan ilk isim Miha Zajc, Rus kulüplerinin ilgisi devam ederken Fenerbahçe'nin bu transferde 6 milyon Euro gelir ederek yeni transferlere kaynak yaratmayı planlıyor.
Fenerbahçe'li kurmayların transferdeki ikinci hedefi ise yüksek maliyetten kaçınmak bu doğrultuda listesindeki isimler ile temasta olan Fenerbahçe'nin fırsat ayağına geldi.

Payet iddiası
Fransa'dan dün gelen haberde Marsilya'nın gözden çıkarmaya hazırlandığı Dimitri Payet'in Fenerbahçe'ye önerildiği öne sürüldü. Yıllık vergiler dahil 7.2 Milyon Euro kazanan Payet'i MArsilya'nın mali sebepler ile gözden  çıkardığı öğrenildi.

Yıldız oyuncu bu sezon MArsilya forması ile 16 maça çıkarak 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Son Güncelleme: 28.12.2019 16:25
Anahtar Kelimeler:
FransaFenerbahçeTransferMarsilya
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