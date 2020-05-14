Ferrari, Carlos Sainz ile sözleşme imzaladı

Ferrari Carlos Sainz ile iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Formula 1’in başarılı takımlardan olan Ferrari haberi resmi Twitter hesabından duyurdu. İşte sözleşmenin detayları…

Ferrari, Carlos Sainz ile sözleşme imzaladı
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Formula 1 takımlarından Ferrari, Sebastian Vettel ile yollarını ayırmıştı. Ferrari, Vettel’le yollarını ayırmasının ardından yeni sürücüsünü buldu. Ferrari Carlos Sainz’i takıma kattı.

Ferrari resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İtalyan sürücü Carlos Sainz ile 2021-2022 yılında geçerli olacak şekilde iki yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Ferrari daha önce 4 şampiyonluk yaşayan sürücüsü Sebastian Vettel ile 2021 yılında yollarını ayıracağını duyurmuştu. Yapılan açıklamayla Vettel’in takımdan ayrılmasının ardından Sainz’in takıma katılacağı kesinleşmiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 15:40

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