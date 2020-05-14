Ferrari resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İtalyan sürücü Carlos Sainz ile 2021-2022 yılında geçerli olacak şekilde iki yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Ferrari daha önce 4 şampiyonluk yaşayan sürücüsü Sebastian Vettel ile 2021 yılında yollarını ayıracağını duyurmuştu. Yapılan açıklamayla Vettel’in takımdan ayrılmasının ardından Sainz’in takıma katılacağı kesinleşmiş oldu.Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 15:40
Ferrari, Carlos Sainz ile sözleşme imzaladı
Ferrari Carlos Sainz ile iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Formula 1’in başarılı takımlardan olan Ferrari haberi resmi Twitter hesabından duyurdu. İşte sözleşmenin detayları…
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