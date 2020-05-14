Ferrari, Carlos Sainz ile sözleşme imzaladı

Formula 1 takımlarından Ferrari, Sebastian Vettel ile yollarını ayırmıştı. Ferrari, Vettel’le yollarını ayırmasının ardından yeni sürücüsünü buldu. Ferrari Carlos Sainz’i takıma kattı.

Ferrari resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İtalyan sürücü Carlos Sainz ile 2021-2022 yılında geçerli olacak şekilde iki yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Ferrari daha önce 4 şampiyonluk yaşayan sürücüsü Sebastian Vettel ile 2021 yılında yollarını ayıracağını duyurmuştu. Yapılan açıklamayla Vettel’in takımdan ayrılmasının ardından Sainz’in takıma katılacağı kesinleşmiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 15:40