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FFP Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

FFP doğrultusunda transfer konusunda temkinli davranan ve kiralama yöntemine yönelen Galatasaray'da sezon başında ve ara transfer döneminde gelen oyuncuların maliyeti yönetimi korkutuyor.

04 Mart 2020 Çarşamba 09:47
FFP Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Sezon ikinci yarısına fırtına gibi giren ve üst üste almış olduğu galibiyetler sonrası şampiyonluk yarışında iddialı konumda olan Galatasaray'da yükselişin mimarı olan oyuncular, Mario Lemina, Michael Seri ve Onyekuru'nun sözleşmelerinin sezon sonunda bitiyor olması ve satın alma opsiyonlarının yüksek olması yönetimi bir hayli zorluyor, 3 oyuncu ile devam etmek isteyen Galatasaray'da  maliyetin 44 milyon Euro olması geri adım atılmasına sebep oluyor, yeni sezon için yeniden kiralama yöntemini deneyecek olan Sarı -Kırmızılı yönetim Southampton,Fullham ve Monaco ile görüşecek.  

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayOnyekuruSeriLeminaKiralık
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