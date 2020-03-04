FFP Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Sezon ikinci yarısına fırtına gibi giren ve üst üste almış olduğu galibiyetler sonrası şampiyonluk yarışında iddialı konumda olan'da yükselişin mimarı olan oyuncular, Mario, Michaelve'nun sözleşmelerinin sezon sonunda bitiyor olması ve satın alma opsiyonlarının yüksek olması yönetimi bir hayli zorluyor, 3 oyuncu ile devam etmek isteyen Galatasaray'da maliyetin 44 milyon Euro olması geri adım atılmasına sebep oluyor, yeni sezon için yeniden kiralama yöntemini deneyecek olan Sarı -Kırmızılı yönetim Southampton,Fullham ve Monaco ile görüşecek.