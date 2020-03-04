FFP Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

04 Mart 2020 Çarşamba 09:47
Sezon ikinci yarısına fırtına gibi giren ve üst üste almış olduğu galibiyetler sonrası şampiyonluk yarışında iddialı konumda olan Galatasaray
'da yükselişin mimarı olan oyuncular, Mario Lemina
, Michael Seri
ve Onyekuru
'nun sözleşmelerinin sezon sonunda bitiyor olması ve satın alma opsiyonlarının yüksek olması yönetimi bir hayli zorluyor, 3 oyuncu ile devam etmek isteyen Galatasaray'da maliyetin 44 milyon Euro olması geri adım atılmasına sebep oluyor, yeni sezon için yeniden kiralama yöntemini deneyecek olan Sarı -Kırmızılı yönetim Southampton,Fullham ve Monaco ile görüşecek.