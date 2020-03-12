betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
93442
ALTIN
320.604
DOLAR
6.2622
STERLİN
7.9023
EURO
7.0280

FIBA'dan beklenen açıklama geldi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'tan itibaren tüm organizasyonlarını durdurma kararı aldı.

12 Mart 2020 Perşembe 17:07
FIBA'dan beklenen açıklama geldi

THY Euroleague ve EuroCup'taki maçlar ise ikinci bir karara kadar ertelendi.Euroleague yönetimi koronavirüs salgınının tüm Dünya'da etkili olması ve yapılacak organizasyonlarda bu riske göze  alamayacakları yönünde fikir birliğine varılmasının ardından THY Euroleague ve EuroCup'taki maçları ikinci bir karara kadar erteledi.

Anahtar Kelimeler:
EuroLeagueKoronavirüsEuroCupFIBAErteleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onyekuru dev derbide yer almayabilir
Onyekuru dev derbide yer almayabilir
Klopp'tan Liverpool Taraftarlarına hakaret
Klopp'tan Liverpool Taraftarlarına hakaret
Başakşehir UEFA Avrupa Arenasında
Başakşehir UEFA Avrupa Arenasında
Korkulan oldu Altay Bayındırlı ameliyat olacak
Korkulan oldu Altay Bayındırlı ameliyat olacak
Flaş haber ! Cristiano Ronaldo'da korona- virüs şüphesi ! Ünlü futbolcu Karantina da
Flaş haber ! Cristiano Ronaldo'da korona- virüs şüphesi ! Ünlü futbolcu Karantina da
Juventus'lu Rugani '' Evet Koronavirüs kaptım''
Juventus'lu Rugani '' Evet Koronavirüs kaptım''

Popüler Haberler

Hosteslik kursları nasıldır? İş garantili hosteslik kursu var mı?
Survivor Evrim sakatlandı mı! Yarışmadan ayrılacak mı? 13 Mart Survivor Evrim diskalifiye mi olacak?
Kabin amiri nasıl olunur? Kabin amiri olmak için aranan şartlar
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 12 Mart EYS konukları açıklandı!
Hostes olma boy ve kilo oranı kaç olmalıdır?
Kanal D Yeni Hayat dizisi ne zaman başlayacak?
Ramo Cavidan'a ne oldu? Burcu Cavrar diziden neden ayrıldı, neden yok?
Koronavirüsü için hangi hastanelere gitmek gerekir, tedavisi hangi hastanelerde yapılıyor?
Corona virüs salgını korunma yolları ve yanlış bilinenler hurafeler! Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Corona virüs maskesi evde nasıl yapılır? Korona virus maskesi nasıl yapılır? İşte adım adım yapılışı
Savaşçı Haydar öldü mü, yeni bölümde Sarp Levendoğlu diziden ayrılacak mı?
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe - Burç yorumunuza göre sizi neler bekliyor?
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
WhatsApp eski numara yedeği yeni numaraya nasıl taşınır?
Zümrüdüanka Nisa kimdir? Itır Esen hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar
Hayalimdeki Gelinlik programı neden yok, neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm artık yayınlanmayacak mı?
Fındık fiyatları ne kadar? 12 Mart Perşembe il il güncel fındık fiyatları
Koronavirüsten İlkokul, ortaokul ve liseler tatil mi oluyor? Üniversitelerde Koronavirüs tatili olacak mı?
12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler
El dezenfektanı ve kolonya korona vürüsünden korunmak için fayda ve koruma sağlar mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran neden öldü ve diziden neden ayrıldı? Edho Mustafa Üstündağ neden diziden ayrıldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.