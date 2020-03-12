FIBA'dan beklenen açıklama geldi

THYve'taki maçlar ise ikinci bir karara kadar ertelendi.Euroleague yönetimisalgınının tüm Dünya'da etkili olması ve yapılacak organizasyonlarda bu riske göze alamayacakları yönünde fikir birliğine varılmasının ardından THY Euroleague ve EuroCup'taki maçları ikinci bir karara kadar erteledi.