FIBA'dan beklenen açıklama geldi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'tan itibaren tüm organizasyonlarını durdurma kararı aldı.
12 Mart 2020 Perşembe 17:07
THY Euroleague ve EuroCup'taki maçlar ise ikinci bir karara kadar ertelendi.Euroleague yönetimi koronavirüs salgınının tüm Dünya'da etkili olması ve yapılacak organizasyonlarda bu riske göze alamayacakları yönünde fikir birliğine varılmasının ardından THY Euroleague ve EuroCup'taki maçları ikinci bir karara kadar erteledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.