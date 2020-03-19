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FIFA 2021 dünya kulüpleri kupası ne zaman oynanacak

FIFA Çin'de oynanacak olan 2021 Dünya Kulüpleri Kupası'nın ertelendiği haberini verdi.

19 Mart 2020 Perşembe 08:30
FIFA 2021 dünya kulüpleri kupası ne zaman oynanacak

Dünya'yı saran Koronavirüs salgını nedeni ile iptal olan organizasyonlara bir yenisi eklendi, daha önce UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı,Güney Amerika Futbul Konfederasyonu'nun ( CONMEBOL) da 2020 Kupa Amerika'yı ertelediği duyuruldu. FIFA konsey üyeleri video konferans görüşmesi yaparak bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada: 2021 de Çin'de düzenlenecek olan 2021 Dünya Kulüpleri Kupası'nın ertelendiği ve FIFA'nın organizasyonun nezaman yapılacağı gelecekte yapılacak toplantıda belirlenecektir denildi.
 

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