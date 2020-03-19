FIFA 2021 dünya kulüpleri kupası ne zaman oynanacak

Dünya'yı saran Koronavirüs salgını nedeni ile iptal olan organizasyonlara bir yenisi eklendi, daha önce UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı,Güney Amerika Futbul Konfederasyonu'nun ( CONMEBOL) da 2020 Kupa Amerika'yı ertelediği duyuruldu.konsey üyeleri video konferans görüşmesi yaparak bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada:de Çin'de düzenlenecek olan 2021'nın ertelendiği ve FIFA'nın organizasyonun nezaman yapılacağı gelecekte yapılacak toplantıda belirlenecektir denildi.