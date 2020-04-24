FIFA'dan üye federasyonlara 150 milyon Euro destek paketi

UEFA’nın ardından FIFA da koronavirüs salgını sonrası maddi sıkıntılar yaşayan ülke federasyonlarına destek olma kararı verdi.

FIFA’dan yapılan resmi açıklamada, 211 üye ülkenin federasyonları için toplamdaDolar’lık bir destek verileceği kaydedildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi tüm futbol topluluğu için daha önce yaşanmamış zorluklara sebep oldu ve dünya futbolunun yönetim organı olan FIFA’nın görevi, her zaman acil ihtiyaçlara destek vermektir. Ciddi finansal sıkıntılar yaşayan üye derneklerimize hemen finansal yardım sağlıyoruz. Tüm futbol topluluğundaki acil durumlara cevap vermek için planladığımız kapsamlı bir finansal yardım planının ilk aşamasıdır. Paydaşlarımızla birlikte kayıpları değerlendirmeleri yapıyoruz ve en uygun ve etkili araçlar üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

