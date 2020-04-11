FİFA kokartlı Eski Hakem hayatını kaybetti

Türkiye Futbolundan (TFF) İlyas Ayan için yapılan açıklamada, "Türkliğinin duayen isimlerinden biri olan, eskilı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetmiştir. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.