FİFA kokartlı Eski Hakem hayatını kaybetti

11 Nisan 2020 Cumartesi 18:55
Türkiye Futbol Federasyon
undan (TFF) İlyas Ayan için yapılan açıklamada, "Türk hakem
liğinin duayen isimlerinden biri olan, eski FIFA kokart
lı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetmiştir. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.