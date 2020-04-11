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FİFA kokartlı Eski Hakem hayatını kaybetti

Türkiye'nin FİFA kokartlı hakemlerinden İlyas Ayan,81 yaşında yaşamını yitirdi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 18:55
FİFA kokartlı Eski Hakem hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) İlyas Ayan için yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin duayen isimlerinden biri olan, eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetmiştir. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
HakemVefatFIFAFederasyonKokart
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