Flaş haber ! Cristiano Ronaldo'da korona- virüs şüphesi ! Ünlü futbolcu Karantina da

Gelen son dakika haberine dünyaca ünlü portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Ronaldo'nun test sonuçları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu gelişme üzerine Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Torino'ya dönmeyeceğini açıkladı. Felç olan annesi için ülkesi Portekiz'de bulunan Ronaldo, Madeira'da karantinada kalacağını doğruladı. Son olarak Cristiano Ronaldo nun takım arkadaşı Daniele Rugani'de koronavirüs testinin pozitif çıkmıştı.

Ayrıca futbol severler tarafından Juventus takımının diğer oyuncularının bu olaylara nasıl reaksiyon göstereceği merak konusu olmuştur.

İtalya'da Serie A da dahil olmak üzere 3 Nisan'a kadar tüm spor aktiviteleri askıya alınmıştı.