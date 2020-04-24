Hollanda Futbol Federasyonu, 2019/20 sezonunu iptal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; 2019/20 sezonu ‘Beyaz sezon’ kabul edildi. Yani, 2019/20 sezonunun şampiyonu ilan edilmeyecek. Ayrıca, küme düşen takım da olmayacak.denildi.
Flaş karar !!Koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Koronavirüs pandemisi sonrası Hollanda'da lig maçlarını resmen sonlandırıldığı, 2019-2020 sezonunda hem şampiyon ilan edilmeyecek hem de küme düşme ve çıkma olmayacak.
24 Nisan 2020 Cuma 22:25
Hollanda Futbol Federasyonu, 2019/20 sezonunu iptal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; 2019/20 sezonu ‘Beyaz sezon’ kabul edildi. Yani, 2019/20 sezonunun şampiyonu ilan edilmeyecek. Ayrıca, küme düşen takım da olmayacak.denildi.