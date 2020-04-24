Flaş karar !!Koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi

salgını sonrası’dalerinin akıbeti belli oldu. Ülkede 1 Eylül’e kadar tüm spor organizasyonlarının durması kararının ardından bugün itibariyle Hollanda Futbol Federasyonu flaş bir karar verdi.

Hollanda Futbol Federasyonu, 2019/20 sezonunu iptal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; 2019/20 sezonu ‘Beyaz sezon’ kabul edildi. Yani, 2019/20 sezonunun şampiyonu ilan edilmeyecek. Ayrıca, küme düşen takım da olmayacak.denildi.

