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Flaş karar !!Koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi

Koronavirüs pandemisi sonrası Hollanda'da lig maçlarını resmen sonlandırıldığı, 2019-2020 sezonunda hem şampiyon ilan edilmeyecek hem de küme düşme ve çıkma olmayacak.

24 Nisan 2020 Cuma 22:25
Flaş karar !!Koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi

Koronavirüs salgını sonrası Hollanda’da futbol liglerinin akıbeti belli oldu. Ülkede 1 Eylül’e kadar tüm spor organizasyonlarının durması kararının ardından bugün itibariyle Hollanda Futbol Federasyonu flaş bir karar verdi.

Hollanda Futbol Federasyonu, 2019/20 sezonunu iptal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; 2019/20 sezonu ‘Beyaz sezon’ kabul edildi. Yani, 2019/20 sezonunun şampiyonu ilan edilmeyecek. Ayrıca, küme düşen takım da olmayacak.denildi.
 

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FutbolHollandaKoronavirüsLigIptalErtelendi
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