Forma Hasan Ali'nin

ile oynanacak dev mücadele öncesinde sakatlığını atlatan Hasan Ali vebir toplantı yaptı, hocasına ben hazırım vede oynamak istiyorum diyen tecrübeli oyuncuya hocasından olumlu yanıt geldi, Ersun hoca ''Sana ihtiyacım var hazır olduğunda oynatmak istedim idman raporların ve verilerin çok iyi hazırsan oynacaksın bu maçta'' dedi Yanal bu görüşmenin ardından Jailson'u yanına çağırarak iyi niyetinden ve performansından memnunum bu maçta sana güveniyorum derbi maçta daha iyisini yapacağına inanıyorum diyerek oyuncusuna moral verdi.