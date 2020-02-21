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Forma Hasan Ali'nin

Süper Lig'de 23. hafta oynanacak dev derbide sakatlıktan yeni dönen Hasan Ali Kaldırım formasına kavuşacak

21 Şubat 2020 Cuma 10:03
Forma Hasan Ali'nin

Galatasaray ile oynanacak dev mücadele öncesinde sakatlığını atlatan Hasan Ali ve Ersun Yanal bir toplantı yaptı, hocasına ben hazırım ve derbide oynamak istiyorum diyen  tecrübeli oyuncuya hocasından olumlu yanıt geldi, Ersun hoca ''Sana ihtiyacım var hazır olduğunda oynatmak istedim idman raporların ve verilerin çok iyi hazırsan oynacaksın bu maçta'' dedi Yanal bu görüşmenin ardından Jailson'u yanına çağırarak iyi niyetinden ve performansından memnunum bu maçta sana güveniyorum derbi maçta daha iyisini yapacağına inanıyorum diyerek oyuncusuna moral verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçeDerbiHasan Ali KaldırımErsun Yanal
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