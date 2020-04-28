İstanbul 19°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
100707
ALTIN
383.409
DOLAR
6.9924
STERLİN
8.7014
EURO
7.5826

Fransa Başbakanı ülkede liglerin iptal edildiğini duyurdu

Fransa'da yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle ligler iptal edildi. Liglerin iptal haberini ise Başbakan Edouard Philippe duyurdu.

28 Nisan 2020 Salı 18:17
Fransa Başbakanı ülkede liglerin iptal edildiğini duyurdu

Fransa'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede sokağa çıkma kısıtlamasının 11 Mayıs'a kadar uzatmasına karar verildiğiaçıklamasının hemen ardından, futbol faaliyetlerini de yürütmenin mümkün olmadığı belirtildi.

Fransa Futbol Federasyonu, konuyla ilgili düzenlediği toplantı sonrasında 'Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'nin 17 Haziran'da başlatılması planlamasını iptal edidiğini ve bunun yanı sıra da tüm bölgesel liglerin, kadınlar ligi ve futsal şampiyonalarını iptal edilmesi kararı alındığı açıklandı.

UEFA, daha önce yaptığı bir açıklamada, ülkelerin liglerini Ağustos ayına kadar bitirmesini talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine Fransa'da alınan kararla ilgili açıkalma yapan Fransa Başbakanı Edouard Phillippe ise ülkede liglerin bu şartlar altında oynanmasının mümkün olmayacağını ifade ederken liglerin nasıl sonlandırılacağına ilişkin bilgi paylaşımında bulunmadı. Fransa Futbol Federasyonu ve Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) bu konudaki kararlarını ise önümüzdeki salı günü açıklaması bekleniyor.

Söz konusu kararla ilgili net açıklama yapılması durumunda ise Fransa'da 28. haftada duran Ligue 1 başta olmak üzere Ligue 2'de de takımların şampiyonlukları, küme düşme durumu ve Avrupa kupalarına katılma durumları belirlenecek.

Anahtar Kelimeler:
FransaIptal KararıFransa LigiLigue 1Ligue 2
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mensah transferinde ibre Fenerbahçe'ye döndü
Mensah transferinde ibre Fenerbahçe'ye döndü
Fenerbahçe'li oyuncu Premier Lig'i peşinden koşturuyor.
Fenerbahçe'li oyuncu Premier Lig'i peşinden koşturuyor.
Fenerbahçe, 18'lik genç yeteneğin peşinde
Fenerbahçe, 18'lik genç yeteneğin peşinde
FIFA'dan kural değişikliği, 5 oyuncu değiştirme kuralı geliyor
FIFA'dan kural değişikliği, 5 oyuncu değiştirme kuralı geliyor
Galatasaray'ın eski prensi dolandırıldı
Galatasaray'ın eski prensi dolandırıldı
Beşiktaş Caner Erkin için son kararı verdi
Beşiktaş Caner Erkin için son kararı verdi

Popüler Haberler

Sokağa çıkma yasağında site bahçesi sokak sayılır mı?
Korona Vürüs belediye para yardımı ve erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Kübra Sağızlı ve kaynanası Aysel Sağızlı kimdir?
1000 TL sosyal yardım alamayanlar için yeni devlet yardımı başvuruları alınıyor
A101'de satılan Honor Band 5i akıllı bileklik nasıl, alınır mı?
Devlet 750 TL ile 1625 TL arasında karşılıksız maddi yardım şartları ve başvuru yolları
Kanal 7 Ramazan programı sunucusu Mustafa Karataş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
The Walking Dead 10. sezon finali ne zaman yayınlanacak?
Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalarken macun kullanabilir miyiz?
Pentagon ve Nasa gerçmiş yıllardan ufo görüntüleri paylaştı
TRT 23 Nisan 2020 şenlikleri evden video gönderme nasıl yapılır?
Survivor 2020 56. Bölüm tanıtım fragmanı 24 Nisan Cuma
Survivor 41.Bölüm fragmanı 10 Nisan Cuma 2020
Kuzey Yıldızı neden yayınlanmadı yok? 11 Nisan Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı?
Sokağa çıkma yasağında Eczaneler hafta sonu açık olacak mı?
Halkbank 5 bin lira ve altında olan vatandaşlara 6 ay ödemesiz temel ihtiaç kredisi
Doya Doya Moda Zenan Karataş kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı hakkında bilgiler
İŞKUR ile bekçi alımı için 10 İlde başvurular başladı
AVM'ler ne zaman açılacak? Alışveriş merkezleri açılış tarihi belli oldu mu?
Netflix White Lines dizisi fragmanı yayınlandı
Kurban Bayramı 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.