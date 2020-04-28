Fransa Başbakanı ülkede liglerin iptal edildiğini duyurdu

Fransa'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede sokağa çıkma kısıtlamasının 11 Mayıs'a kadar uzatmasına karar verildiğiaçıklamasının hemen ardından, futbol faaliyetlerini de yürütmenin mümkün olmadığı belirtildi.

Fransa Futbol Federasyonu, konuyla ilgili düzenlediği toplantı sonrasında 'Fransave'nin 17 Haziran'da başlatılması planlamasını iptal edidiğini ve bunun yanı sıra da tüm bölgesel liglerin, kadınlar ligi ve futsal şampiyonalarını iptal edilmesi kararı alındığı açıklandı.

UEFA, daha önce yaptığı bir açıklamada, ülkelerin liglerini Ağustos ayına kadar bitirmesini talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine Fransa'da alınan kararla ilgili açıkalma yapan Fransa Başbakanı Edouard Phillippe ise ülkede liglerin bu şartlar altında oynanmasının mümkün olmayacağını ifade ederken liglerin nasıl sonlandırılacağına ilişkin bilgi paylaşımında bulunmadı. Fransa Futbol Federasyonu ve Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) bu konudaki kararlarını ise önümüzdeki salı günü açıklaması bekleniyor.

Söz konusu kararla ilgili net açıklama yapılması durumunda ise Fransa'da 28. haftada duran Ligue 1 başta olmak üzere Ligue 2'de de takımların şampiyonlukları, küme düşme durumu ve Avrupa kupalarına katılma durumları belirlenecek.