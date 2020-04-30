Fransa Ligue 1'de sezon tescil edilince PSG şampiyonluğunu ilan etti

Fransa'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan tedbirler kapsamında tüm spor müsabakaları Eylül ayına kadar uzatılmıştı. 28 haftası geride kalan 2019-2020 sezonu ile ilgili Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yönetim kurulu yaptığı toplantı sonrasında sezonun tesciline karar verdi.

LFP'nin kararına istianden,'de bir maç eksik olmasına rağmen 68 puanla en yakın takipçisinin 12 puan önünde ligin birinci sırasında yer alarak lider konumumda olanilan edildi. Bu sezon şampiyınluğu ile birlikte toplamda 9. Ligue 1 şampiyonluğunu elinde bulundurma şansı yakalayan PSG, bu kupayı 10 kezle en çok kazanan St. Etienne'e bir adım daha yaklaşmış oldu.

PSG'nin şampiyonluğunun ilan edilmesinden sonra PSG ve 2. sırada yer alan Marsilya, Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye hak kazandılar. 3. sırada yer alan Rennes, Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılacak ve diğer taraftan Lille ise Avrupa Ligi’nde mücadelesini sürdürecek. Son 2 sıradaki Toulouse ve Amiens ise küme düşen iki takımlar olarak kaydedilirken Ligue 2’de şampiyon olan Lorient ve hemen altında bulunan Lens ise gelecek sezon 1. Lig’de mücadele edecek olan takımların arasında yer almaya hak kazandılar.

Öte yandan; Fransız televizyon kanalı Canal Plus ise, Başbakan Edouard Philippe’in 2019-2020 sezonunun tescil edilmesi ve bu sezonun iptal edildiğini açıklamasının ardından LFP (Profesyonel Futbol Ligi) ile olan sözleşmesini sona erdirdiğini duyurdu. Fransız basınında yer alan bir haberde Bein Sports ile sezon sonuna kadar ligin yayın haklarını elinde bulunduran Canal Plus’nün LFP’yi sezonun iptal edilmesi halinde sözleşmeyi bitirecekleri yönünde önceden uyardığı öğrenildi. LFP’ye şu durumda 110 milyon Euro ödeme yapma durumunda olan Canal Plus, Bein Sports’la birlikte 2016-2020 yılları arasında Ligue 1’i yayınlamak için 762 milyon Euro’luk bir anlaşma yapmışlardı.

