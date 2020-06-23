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Fransa'da iki kulüp küme düşürüldü

Fransa Ligue 1’de son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse küme düşürüldü. Bu iki takım önümüzdeki sezon ikinci ligde mücadelesini sürdürecek.

23 Haziran 2020 Salı 22:41
Fransa'da iki kulüp küme düşürüldü
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Fransa Ligue 1’in son iki sırasında bulunan Amiens ve Toulouse, lig tescil edilince küme düşürüldü. Fransa Profesyonel Futbol Ligi’nin intenet sitesindeki açıklamada, genel kurulda yapılan oylama neticesinde önümüzdeki sezondan itibaren Fransa Ligue 1’in 20 takımdan oluşmasına karar verildi. Bundan dolayı ligin son iki sırasında bulunan Amiens ve Toulouse küme düşürüldü. Muhtemelen bu iki kulüp bu karara itiraz edecek.

Koronavirüs dolayısıyla Fransa Ligue 1 tescil edilmişti. Fransa Ligue 1’in son iki sırasında bulunan Amiens ve Toulouse küme düşürülürken ikinci ligde ilk iki sırada yer alan Lorient ve Lens birinci lige çıkarılmıştı. Ancak Danıştay bu kararı bir süreliğine askıya aldı. Sonrasında yapılan oylama neticesinde ligin 20 değil de 22 takımla oynanmasının doğru olmayacağı ortaya çıktı


Son Güncelleme: 23.06.2020 22:41
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