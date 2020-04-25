Futbol normale dönüyormu? Polonya'da ligler başlıyor

ı sonrası dünyadadurma noktasına gelmişken flaş bir gelişme yaşandı ve'da hükümetin aldığı karar sonrasında, futboldalerin 29 Mayıs tarihinde başlayacağı açıklandı.

Koronavirüsü pandemisi nedeniyle Avrupa'da birçok lig askıya alınırken, vaka sayılarının düşmesiyle birlikte verilen aranın ardından lig'lerin ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Hollanda Futbol Federasyonu, Covid-19 salgını nedeniyle liglerin iptal edildiğini duyururken, Polonya ise hükümetin aldığı karar doğrultusunda; futbolda liglerin 29 Mayıs tarihinde başlayacağını açıkladı. Bu kararın futbol dünyasında nasıl yorumlanacağı ise şimdiden merak ediliyor.

