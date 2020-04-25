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Futbol normale dönüyormu? Polonya'da ligler başlıyor

Futbolseverleri yakından ilgilendiren haber Polonya'dan geldi. Koronavirüsü salgını sonrası bilindiği üzere ligler ertelendi sonrasında futbolun akıbeti ne olacak, Polonya'da hükümetin aldığı karar ile futbolda liglerin 29 Mayıs tarihinde başlayacağınu duyurdu.

25 Nisan 2020 Cumartesi 19:29
Futbol normale dönüyormu? Polonya'da ligler başlıyor

Koronavirüs salgını sonrası dünyada  futbol durma noktasına gelmişken flaş bir gelişme yaşandı ve Polonya'da hükümetin aldığı karar sonrasında, futbolda liglerin 29 Mayıs tarihinde başlayacağı açıklandı.

Koronavirüsü pandemisi nedeniyle Avrupa'da birçok lig askıya alınırken, vaka sayılarının düşmesiyle birlikte verilen aranın ardından lig'lerin ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Hollanda Futbol Federasyonu, Covid-19 salgını nedeniyle liglerin iptal edildiğini duyururken, Polonya ise hükümetin aldığı karar doğrultusunda; futbolda liglerin 29 Mayıs tarihinde başlayacağını açıkladı. Bu kararın futbol dünyasında nasıl yorumlanacağı ise şimdiden merak ediliyor.
 

Son Güncelleme: 25.04.2020 20:22
Anahtar Kelimeler:
FutbolPolonyaKoronavirüsSalgınLigPandemi
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