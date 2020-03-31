Futbol'un Che Guevera'sı ilan edildi

Messi'ninbünyesindeki çalışanların isşiz kalmaması için takım olarak maaşlarında indirim yapılmasını istemesinin ardından, kendi maaşından %70 indirim yapılmasının uygun olduğunu teklif etmişti. Haberi doğrulayan kulüp başkanı Josep Maira Bartomeu'da '' Messi ilk günden kesintilerin yapılması gerektiğini iletmişti'' dedi