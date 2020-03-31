Futbol'un Che Guevera'sı ilan edildi

Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe, Barcelona'nın Arjantinli yıldızını günümüz futbolu'nun Che Guevera'sı ilan etti.
31 Mart 2020 Salı 14:34
Messi'nin Barcelona bünyesindeki çalışanların isşiz kalmaması için takım olarak maaşlarında indirim yapılmasını istemesinin ardından, kendi maaşından %70 indirim yapılmasının uygun olduğunu teklif etmişti. Haberi doğrulayan kulüp başkanı Josep Maira Bartomeu'da '' Messi ilk günden kesintilerin yapılması gerektiğini iletmişti'' dedi
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