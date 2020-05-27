Futbola Dönüş Öneri Protokolü değiştiriliyor

Önceki toplantıda 12 Haziran'da ligleri tekrar başlatma kararı alınmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde düzenlemeler yaptı.

Futbola Dönüş Öneri Protokolü değiştiriliyor
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TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nde düzenlemeler yaptı. 12 Haziran’da başlatılması planlanan ligler öncesi hazırlıklarına devam eden federasyon özellikle ‘pozitif vaka’ konusunda tüm kulüpleri bilgilendirerek yapılacak uygulamalar konusunda maddeleri sıraladı. İşte TFF’nin ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nde yaptığı yeni güncellemeler yaptı.

Maçtan önce 8 kez test yapılacak

“Tüm oyuncular, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonu içinde yer alacak çalışanlar müsabaka dönemi içerisinde en az 8 kere teste girmek zorundadır. Bu testler her müsabakadan 2 gün önce uygulanmalı”

“Personelde pozitif vaka varsa tüm personel, oyuncuda varsa tüm oyuncular, karşılaştıkları rakip test tabi tutulacak”

– Pozitif vaka tesise alınmaz

– Pozitif vaka maçlarda yok

– Takım fotoğrafı yok

– Hakemlerle 2 metre mesafe

– Yedek kulübesi 1.5 metre mesafe

– Seremonide tokalaşmak yok

– Gol sevincinde kulübe bir araya gelmek yok


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