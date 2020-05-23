Futbola müjdeli haber!! La Liga başlıyor

İspanya Başbakanı Sanchez, salgının yarattığı ekonomik ve sosyal sıkıntıları hafifletmek için hükümetin belirlemiş olduğu kademeli normalleşme süreciyle ilgili atılan yeni adımları kamuoyuna duyurdu.

"Yolun en zorlu kısmını geride bıraktık, tünelin sonunu görebiliyoruz." diyen Sanchez, "İspanya yapması gerekeni adımları attı. Şimdi herkes için yeni ufuklar açılıyor. Günlük birçok rutin aktivitemizin yeniden başlama zamanı geldi. Futbolda da La Liga, 8 Haziran'dan itibaren geri dönecek." dedi.

Sanchez'in açıklaması La Liga kurumunun öngörüleriyle uyuşurken, 12 Haziran'da ligin tekrar başlaması planlanıyor.

Koronavirüs önlemlerinin rahatlatılması ilk tanı testleri yapılan, ardından 6 Mayıs'tan itibaren bireysel antrenmanlara başlayan La Liga kulüpleri, bu hafta da 10 kişilik grup çalışmalarına başlamıştı.

La liga'da şimdiye kadar yapılan testlerde sadece üç futbolcuda Koronavirüs testi pozitif sonuçlanmıştı.





