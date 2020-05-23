Futbola müjdeli haber!! La Liga başlıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yapmış olduğu açıklamada Koronavirüs salgını sonrası 14 Mart'ta liglere verilen aranın ardından İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) kalan maçlara 8 Haziran haftasından itibaren yeniden başlanacağını duyurdu.

Futbola müjdeli haber!! La Liga başlıyor
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İspanya Başbakanı Sanchez, salgının yarattığı ekonomik ve sosyal sıkıntıları hafifletmek için hükümetin belirlemiş olduğu kademeli normalleşme süreciyle ilgili atılan yeni adımları kamuoyuna duyurdu.

"Yolun en zorlu kısmını geride bıraktık, tünelin sonunu görebiliyoruz." diyen Sanchez, "İspanya yapması gerekeni adımları attı. Şimdi herkes için yeni ufuklar açılıyor. Günlük birçok rutin aktivitemizin yeniden başlama zamanı geldi. Futbolda da La Liga, 8 Haziran'dan itibaren geri dönecek." dedi.

Sanchez'in açıklaması La Liga kurumunun öngörüleriyle uyuşurken, 12 Haziran'da ligin tekrar başlaması planlanıyor.

Koronavirüs önlemlerinin rahatlatılması ilk tanı testleri yapılan, ardından 6 Mayıs'tan itibaren bireysel antrenmanlara başlayan La Liga kulüpleri, bu hafta da 10 kişilik grup çalışmalarına başlamıştı.

La liga'da şimdiye kadar yapılan testlerde  sadece üç futbolcuda Koronavirüs testi pozitif sonuçlanmıştı.
 


 


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