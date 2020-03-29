İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88125
ALTIN
337.580
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0358
EURO
7.1137

Futbolculuğum Beşiktaş'ta şekillendi

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yayınladığı efsaneler listesinde yer alan Les Ferdinand, büyük gurur duyduğunu söyledi.

29 Mart 2020 Pazar 13:24
Futbolculuğum Beşiktaş'ta şekillendi

1988-1989 sezonunda Beşiktaş forması giyen eski İngiliz milli futbolcusu Les Ferdinand AA muhabirine açıklamalarda bulundu, Türkiyede'ki günlerini anlatırken Beşiktaş forması giyiği günlerini ve yaşadığı zaferleri unutamadığını söyledi. Siyah- beyazlı formayı giydiği yıllarda Türkiye'de tesis imkanı kısıtlıydı ancak çok iyi bir kadroda yer alıyordum '' Beşiktaş benim adam olduğum kulüptür. Futbolculuğum orada gelişti ve şekillendi, Beşiktaşta olgunlaştım '' ifadelerini kullandı. ''Beşiktaş'ta kazandığım tecrübe beni Premier Lig'de daha iyi yerlere taşıdı, Türkiye'de geçirdiğim günlerimi özlüyorum ve çok seviyorum'' dedi.

Türk yemeklerini unutamıyorum.
Beşiktaş'ta oynadığı yıllarda en çok Boğaz'da gezmeyi sevdiğini ve özellikle Türk yemeklerini unutamadığını söyledi. Türk yemeklerini tatmayı çok sevdiğinden bahseden Ferdinand,Türk yemekleri çok güzel fakat benim favorim fıstıklı baklava dedi. röportajı bitirmeden önce Türkiye'ye ziyarete gelmek ve eski dostlarını ziyaret etmek istediğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşEfsaneLes Ferdinand
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'lı futbolculardan yardım kampanyası
Galatasaray'lı futbolculardan yardım kampanyası
Fatih Terim can derdinde, kızı Buse reklam peşinde
Fatih Terim can derdinde, kızı Buse reklam peşinde
Koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber hastanede tedavi altına alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber hastanede tedavi altına alındı
Fatih Terim'in sağlık durumu ile ilgili kızından açıklama
Fatih Terim'in sağlık durumu ile ilgili kızından açıklama
Korona virüsünden Galatasaray bir darbe daha! Başkan yardımcı Yusuf Günay'da korona virüsüne yakalandı
Korona virüsünden Galatasaray bir darbe daha! Başkan yardımcı Yusuf Günay'da korona virüsüne yakalandı
Korona virüs fenerbahçe de yayılıyor! 4 kişi de daha kovid-19 testi pozitif çıktı
Korona virüs fenerbahçe de yayılıyor! 4 kişi de daha kovid-19 testi pozitif çıktı

Popüler Haberler

Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? Ramo bu hafta var mı, yok mu? Sevilen iki diziden üzen haber
Türkiye’de şu an saat kaç, saatler iler mi alındı?
Seda Sayan İle Yemekteyiz neden yok, neden yayınlanmıyor? TV8 Yemekteyiz bitti mi, neden final yaptı?
İşsizlik maaşı nasıl alınır? Mücbir nedenler nelerdir? İşsizlik maaşı başvuru şartları ve işlemleri
Türkiye'de saatler 1 saat ileri mi alındı? Saatler ileri alındı mı? Türkiye'de saatlerde değişiklik var mı?
Bugün TV’de hangi diziler var? 29 Mart 2020 Pazar TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Günlük burç yorumları 30 Mart 2020 Pazartesi - Burç yorumunuz bugün sizi nasıl yönlendirecek?
Hercai Elif Şadoğlu öldü mü? Duygu Yetiş Hercai'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Survivor 31.Bölüm fragmanı 29 Mart Pazar
Evde bakım maaşı alınabilmesi için gelir kriteri ne kadardır?
Kredi kartı yapılandırması yapan kişi kredi çekebilir mi?
Evde Koronavirüs’e karşı el dezenfektanı nasıl yapılır?
Noterlerde yeni dönem, sadece nöbetçi noterler çalışacak! Nöbetçi noter nerede? Nöbetçi noter sorgulama işlemleri
Öğrencilere EBA için Vodafone Türk Telekom ve Turkcell ücretsiz internet kullanımı nasıl olur?
Çukur Evde 1. bölüm ile youtube'da yayınlandı! Binlerce soru yağdı
ÖSYM 2020 EKPSS ne zaman yapılacak? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihi belli oldu!
Kendi özel arabayla şehirlerarası yolculuk yasaklandı mı, aracımla yolculuk yapabilir miyim? İstanbul Valiliği açıkladı!
Instagram akış yenilenemedi hatası nedir, neden olur? Instagram akış yenilenemedi hatası çözümü
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak?
Askerlik 9 aya mı çıkacak? Askerlik kaç ay? Sosyal medyada asılsız iddialar!
Dudullu Postası dizisi ne zaman başlıyor? Kanal D Dudullu Postası konusu ve oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.