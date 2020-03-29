Futbolculuğum Beşiktaş'ta şekillendi

1988-1989 sezonunda Beşiktaş forması giyen eski İngiliz milli futbolcusu Les Ferdinand AA muhabirine açıklamalarda bulundu, Türkiyede'ki günlerini anlatırken Beşiktaş forması giyiği günlerini ve yaşadığı zaferleri unutamadığını söyledi. Siyah- beyazlı formayı giydiği yıllarda Türkiye'de tesis imkanı kısıtlıydı ancak çok iyi bir kadroda yer alıyordum '' Beşiktaş benim adam olduğum kulüptür. Futbolculuğum orada gelişti ve şekillendi, Beşiktaşta olgunlaştım '' ifadelerini kullandı. ''Beşiktaş'ta kazandığım tecrübe beni Premier Lig'de daha iyi yerlere taşıdı, Türkiye'de geçirdiğim günlerimi özlüyorum ve çok seviyorum'' dedi.



Beşiktaş'ta oynadığı yıllarda en çok Boğaz'da gezmeyi sevdiğini ve özellikle Türk yemeklerini unutamadığını söyledi. Türk yemeklerini tatmayı çok sevdiğinden bahseden Ferdinand,Türk yemekleri çok güzel fakat benim favorim fıstıklı baklava dedi. röportajı bitirmeden önce Türkiye'ye ziyarete gelmek ve eski dostlarını ziyaret etmek istediğini söyledi.