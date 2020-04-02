Futbolu bırakıyor mu? Zlatan İbrhimovic açıkladı

İsveç'in önde gelen basın kuruluşu Sveska Dagbladet gazetesine konuşan İbrahimovic ''geleceğim ile ilgili henüz net bir karar vermedim ne yapacağımı henüz bilmiyorum, şuanda yaşadığımız bu salgın olayını kim öngörebilirdi? sadece yaşamak ve hayatımın tadını çıkarmak istiyorum bakacak bir ailem var onlar iyiler bu yüzden de bende kendimi iyi hissediyorum'' ifadelerini kullandı.'ün'ya yayılmaya başlamasının ardındantüm eğitim tesislerini kapattı.Şampiyonaların ertelenmesi trajiktir ancak yasalara saygı göstermeli ve sabretmeliyiz, sağlık spordan önce gelir şeklinde konuştu.