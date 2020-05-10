Galatasaray'a Alex Telles müjdesi: Porto iflas ediyor

Portekiz’in köklü futbol kulüplerinden Porto ekonomik krize girdi. Kulüp korona virüs salgını sürecinden sonra büyük bir krize girdi. Kulüp virüs salgını öncesinden ekonomik olarak zor günler yaşıyordu.

Korona virüs salgınından öncede ekonomik kriz yaşayan Porto kulübü oyuncularını satıyordu. Ancak kulüp korona virüs salgını nedeniyle tamamen dibe vurdu. Kulübe yakın kaynaklar Haziran ayına kadar 100 milyon Euro kaynağa ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Kulübün bu süreçte de oyuncularını satması bekleniyor. Yapılacak satışlarda da en büyük kazanç eski Galatasaraylı oyuncu Alex Telles’ten geleceği söyleniyor.

PSG Telles transferinde ciddi

Fransa’nın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain Alex Telles transferini gerçekleştirmek istiyor. Porto oyuncu için 30 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Galatasaray pay alacak

Alex Telles’in satışının gerçekleşmesi durumunda Galatasaray’ın da bu satıştan kazanç elde edecek. Sarı kırmızılı ekip Alex Telles’i Porto’ya satarken bir sonraki satışın karından %10 pay maddesi koymuştu. Buna göre Galatasaray’ın 2 milyon Euro civarında bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:33