Galatasaray'a Avusturya'dan defans takviyesi

Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray'da anlaşma sağlanan ancak son adna Celta Vigo'ya transfer olan Murillonun ardından son aday Bundesliga'dan Alexandar Drogoviç alınan bilgilere göre bu sezon Leverkusen forması ile 8 maça çıkan ve sert futbolu ile tanınan Dragoviç için girişimler başlatıldı.

Kiralama teklifi yapılacak



Tecrübeli yıldızın yedek kulübesinde oturmaktan rahatsız olduğu ve sürekli oynayacağı bir kulübe transfer olmayı istemesi nedeni ile teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında