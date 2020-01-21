Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray'da anlaşma sağlanan ancak son adna Celta Vigo'ya transfer olan Murillonun ardından son aday Bundesliga'dan Alexandar Drogoviç alınan bilgilere göre bu sezon Leverkusen forması ile 8 maça çıkan ve sert futbolu ile tanınan Dragoviç için girişimler başlatıldı.
Kiralama teklifi yapılacak
Galatasaray'a Avusturya'dan defans takviyesi
Teknik direktör Fatih Terim,Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki oyuncuya onay verdi
21 Ocak 2020 Salı 11:59
Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray'da anlaşma sağlanan ancak son adna Celta Vigo'ya transfer olan Murillonun ardından son aday Bundesliga'dan Alexandar Drogoviç alınan bilgilere göre bu sezon Leverkusen forması ile 8 maça çıkan ve sert futbolu ile tanınan Dragoviç için girişimler başlatıldı.