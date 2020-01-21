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Galatasaray'a Avusturya'dan defans takviyesi

Teknik direktör Fatih Terim,Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki oyuncuya onay verdi

21 Ocak 2020 Salı 11:59
Galatasaray'a Avusturya'dan defans takviyesi

Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray'da anlaşma sağlanan ancak son adna Celta Vigo'ya transfer olan Murillonun ardından son aday Bundesliga'dan Alexandar Drogoviç alınan bilgilere göre bu sezon Leverkusen forması ile 8 maça çıkan ve sert futbolu ile tanınan Dragoviç için girişimler başlatıldı.
Kiralama teklifi yapılacak  

Tecrübeli yıldızın yedek kulübesinde oturmaktan rahatsız olduğu ve sürekli oynayacağı bir kulübe transfer olmayı istemesi nedeni ile teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında 
 

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBundesligaFatih TerimAlexandar Dragoviç
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