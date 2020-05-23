Galatasaray'a bir Müjde de Diagne'den

Galatasaray'ın sezon başında yüksek bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna dahil ettiği Mbaye Diagne, 6 ay forma giymesinin ardından gösterdiği sorumsuz davranışlar nedeniyle yeni sezonda takımda düşünülmediği için Belçika'nın Club Brugge takımına kiralıl oalrak gönderilmişti. Diagne burada da sergilediği davranışlar neden, ile teknik direktörü Philippe Clement ile sorunlar yaşayan ve kadro dışı kalan Mbaye Diagne doğal olarak yeni sezonda Galatasaray'a dönmesi gerekecek.

Fakat Diagne yeni sezonda da takımda düşünülmemesi sebebi ile öncelik satılması yönünde. Fatih Terim'in planlarına dahil etmediği Diagne'nin Galatasaray'aedilirken ödenen yüksek bedel ise satılmasını da bir hayli zorlaştırıyor. Fakat bu konuda İngiltere'den sürpriz bir haber geldi. Teknik direktörlüğünü popüler bir isim olan Marcelo Bielsa'nın yaptığı ve şu anda Championship'te 9 maç kala lider konumda olan, Diagne için Galatasaray'a teklif vermeye hazırlanıyor.

Premier Lig'e yükselme konusunda büyük bir avantaja sahip olan Leeds United yeni sezon planlamaları doğrultusunda takıma forvet takviyesi yapmayı planlarken, bu konuda Diagne'yi adaylar arasına almış durumda. Oyuncuyu Galatasaray'ın düşünmüyor oluşu Leeds United için işleri kolaylaştırırken önümüzdeki günlerde İngiliz kulübünün Diagne ile ilgili daha somut adımlar atması bekleniyor.