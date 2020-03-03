Galatasaray'a eski oyuncusundan büyük piyango

'in İngiliz devi'nın devrede olduğu ve oyuncuyu transfer etmekte kararlı olduğu gelen haberler arasında oyuncunun serbest kalma bedeli olan 40 milyon Euro'yu ödemeyi planlayan Chelsea yönetimin bu trasnferi bitirmeye kararlı olduğu belirtildi. Chelsea'nın bu transferi gerçekleştirmesi halinde'ınile yaptığı anlaşma şartlarına göre satışta elde edilen kazançtan %10 pay alınacak, bu durumda Telles'in transferi gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın kasasına 3 milyon 350 bin Euro para girecek