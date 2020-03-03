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Galatasaray'a eski oyuncusundan büyük piyango

Galatasaray'ın 2016 yılında 6.5 milyon Euro karşılığında Porto'ya sattığı Alex Telles için dev iddia ortaya atıldı.

03 Mart 2020 Salı 16:18
Galatasaray'a eski oyuncusundan büyük piyango

Alex Telles'in İngiliz devi Chelsea'nın devrede olduğu ve oyuncuyu transfer etmekte kararlı olduğu gelen haberler arasında oyuncunun serbest kalma bedeli olan 40 milyon Euro'yu ödemeyi planlayan Chelsea yönetimin bu trasnferi bitirmeye kararlı olduğu belirtildi. Chelsea'nın bu transferi gerçekleştirmesi halinde Galatasaray'ın Porto ile yaptığı anlaşma şartlarına göre satışta elde edilen kazançtan %10 pay alınacak, bu durumda Telles'in transferi gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın kasasına 3 milyon 350 bin Euro para girecek
 

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayChelseaAlex TellesPorto
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