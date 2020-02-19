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Galatasaray'a hayır dedi Barcelona'ya gidiyor

Fransız basınında çıkan haberlere göre Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen Mustafa Kapı Barcelona ile görüşüyor.

19 Şubat 2020 Çarşamba 11:17
Galatasaray'a hayır dedi Barcelona'ya gidiyor

Galatasaray ile sözleşme imzalamaması sonrası Barcelona iddiası ortaya atıldı. France Futball sitesi sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 17 yaşındaki genç oyuncunun Barcelona tarafınfdan gelecek vaad eden gençler arasında gördüğü ve transfer etme istediği idiia edildi. Barcelona'nın oyun anlayışına uyduğu düşünülen Mustafa'nın 8 ve 10 numara  oynayabilmesi Barcelona'nın ilgisini arttırıyor.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferBarcelonaMustafa Kapı
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