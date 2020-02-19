Galatasaray'a hayır dedi Barcelona'ya gidiyor

ile sözleşme imzalamaması sonrasıiddiası ortaya atıldı. France Futball sitesi sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 17 yaşındaki genç oyuncunun Barcelona tarafınfdan gelecek vaad eden gençler arasında gördüğü veetme istediği idiia edildi. Barcelona'nın oyun anlayışına uyduğu düşünülen Mustafa'nın 8 ve 10 numara oynayabilmesi Barcelona'nın ilgisini arttırıyor.