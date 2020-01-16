Galatasaray'a Peru'lu stoper

Ara transfer dönemine hızlı giriş yapan Galatasaray'da stoper mevkisi için yaptığı girişimlerde başarısız olmasının ardından yeni aday Peru'lu Lıis Abram
16 Ocak 2020 Perşembe 10:20
Galatasaray'ın Arjantin'in Velez kulübunde oynayan 23 yaşındaki stoperi Luis Abram için girişimlerde bulunduğu takımına teklifte bulunulduğu öğrenildi. Fatih Terim'in alınması yönünde onay verdiği genç oyuncu için kulübü Velez'e 3.5 Milyon Euro bonservis öneren Galatasaray, Velezin bu rakamı az bulması nedeniyle teklifi arttırmak niyetinde.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.