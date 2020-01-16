Galatasaray'a Peru'lu stoper

'ın Arjantin'in Velez kulübunde oynayan 23 yaşındaki stoperiiçin girişimlerde bulunduğu takımına teklifte bulunulduğu öğrenildi.'in alınması yönünde onay verdiği genç oyuncu için kulübü Velez'e 3.5 Milyon Euro bonservis öneren Galatasaray, Velezin bu rakamı az bulması nedeniyle teklifi arttırmak niyetinde.