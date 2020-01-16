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Galatasaray'a Peru'lu stoper

Ara transfer dönemine hızlı giriş yapan Galatasaray'da stoper mevkisi için yaptığı girişimlerde başarısız olmasının ardından yeni aday Peru'lu Lıis Abram

16 Ocak 2020 Perşembe 10:20
Galatasaray'a Peru'lu stoper

Galatasaray'ın Arjantin'in Velez kulübunde oynayan 23 yaşındaki stoperi Luis Abram için girişimlerde bulunduğu takımına teklifte bulunulduğu öğrenildi. Fatih Terim'in alınması yönünde onay verdiği genç oyuncu için kulübü Velez'e 3.5 Milyon Euro bonservis öneren Galatasaray, Velezin bu rakamı az bulması nedeniyle teklifi arttırmak niyetinde.
 

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferFatih TerimLuis Abram
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