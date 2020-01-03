Galatasaray'a Rumen 10 numara

'ın seri B takımlarından Perugia'da forma giyen Vlad Dragomir ile ilgilendiği yazıldı. Rumen basınında yer alan habere göre 20 yaşındaki sol ayaklıyıin uzun süredir izlettiği hattabaşta olmak üzere birçok isimden bilgi aldığı yazıldı