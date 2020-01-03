Galatasaray'a Rumen 10 numara

Devre arası transfer haberlerinin ardı arkası kesilmezken bir iddia da Rumen basınından geldi.
03 Ocak 2020 Cuma 12:58
Galatasaray'ın seri B takımlarından Perugia'da forma giyen Vlad Dragomir ile ilgilendiği yazıldı. Rumen basınında yer alan habere göre 20 yaşındaki sol ayaklı 10 numarayı Fatih Terim'in uzun süredir izlettiği hatta Hagibaşta olmak üzere birçok isimden bilgi aldığı yazıldı
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