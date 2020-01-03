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Galatasaray'a Rumen 10 numara

Devre arası transfer haberlerinin ardı arkası kesilmezken bir iddia da Rumen basınından geldi.

03 Ocak 2020 Cuma 12:58
Galatasaray'a Rumen 10 numara

Galatasaray'ın seri B takımlarından Perugia'da forma giyen Vlad Dragomir ile ilgilendiği yazıldı. Rumen basınında yer alan habere göre 20 yaşındaki sol ayaklı 10 numaraFatih Terim'in uzun süredir izlettiği hatta Hagi başta olmak üzere birçok isimden bilgi aldığı yazıldı

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih TerimRonamya10 NumaraHagi
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