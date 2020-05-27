Galatasaray'a transfer çalımı, ''Mert Hakan Yandaş'a çılgın teklif''

, ocak ayında'la yıllık 1.6 milyon Euro'ya karşılığında prensipte anlaşan yıldız isim için müthiş biryaptı. Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, 4 yıl için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Fenerbahçe'nin Mert Hakan'a yaptığı teklif ortaya çıktı yıllık 1.8 milyon Euro maaş ile, 4 yıl sözleşme ve 800 bin Euro imza parası teklif ettiği öğrenildi. Böylece ulaşılan toplam teklif Türk Lirası olarak yaklaşık 60 milyonu buldu. Daha önce gelen teklifler için "Galatasaray'a söz verdim" diyen Sivassporlu futbolcunun son teklif sonrası kafasının karıştığı öğrenildi. son gelişmeler sonrası Galatasaray'ın Mert Hakan'a yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.