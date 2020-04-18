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Galatasaray'a transfer müjdesi Valencia bedavaya geliyor

Galatasaray cephesinde transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sezonun sona ermesinin ardından uygulamaya geçilecek transfer politikasında maliyeti uygun ve takıma kısa sürede katkı sağlayabilecek isimlerle temasa geçilecek.

18 Nisan 2020 Cumartesi 20:08
Galatasaray'a transfer müjdesi Valencia bedavaya geliyor

Galatasaray gelecek sezon için ilk imzasını attırmayı attırabilmek çalışmalarına başladı. Kısa süre önce Enner Valencia ismini gündemine alan Galatasaray yönetimine Meksika basınından müjdeli haberi geldi.

Todofichajes.com adlı internet sitesinin yayımladığı habere göre, Tigres kulübü, sezonun sona ermesinin ardından Enner Valencia'nın sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor.

West Ham ve Everton'da forma giymesinin ardından eski günlerine geri dönmek isteyen golcü futbolcunun Tigres'i seçtiği fakat burada da istediğini başaramaması sebebi ile takım değiştirmeyi düşündüğü yazıldı.

Tigres'in Gignac ile beraber 'ölümcül bir forvet hattı' oluşturmak adına Valencia'yı kadroya dahil ettiği ancak oyuncunun istenilen rakamlardan çok uzak kaldığını belirtildi. Valencia'nın 3 sezonda 118 müsabakada rol alması ve sadece 34 golü rakip filelere göndermesinin hayal kırıklığına sebep olduğu ifade edildi.

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GalatasarayTransferValenciaBedava
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