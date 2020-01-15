Galatasaray'a transfer şoku Galatasaray'ı istemedi
Transferine kesin gözü ile bakılan Murillo cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
15 Ocak 2020 Çarşamba 11:44
Fatih Terim'in özellikle takımda görmek istediği Murillo'nun Galatasaray yerine La Liga'yı tercih etti, Tuttomercato'da yer aşan habere göre Murillo'nun La Liga'yı tanıdığı için orayı tercih ettiği belirtilirken, Celta Vigo'da forma giyeceği öne sürüldü.
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