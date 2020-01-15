İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120991
ALTIN
294.293
DOLAR
5.8942
STERLİN
7.6707
EURO
6.5594

Galatasaray'a transfer şoku Galatasaray'ı istemedi

Transferine kesin gözü ile bakılan Murillo cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

15 Ocak 2020 Çarşamba 11:44
Galatasaray'a transfer şoku Galatasaray'ı istemedi

Fatih Terim'in özellikle takımda görmek istediği Murillo'nun Galatasaray yerine La Liga'yı tercih etti, Tuttomercato'da yer aşan habere göre Murillo'nun La Liga'yı tanıdığı  için orayı tercih ettiği belirtilirken, Celta Vigo'da forma giyeceği öne sürüldü.

Anahtar Kelimeler:
TransferGalatsarayFatih TerimLa Liga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belhanda Monaco'nun radarında
Belhanda Monaco'nun radarında
Trabzonspor'un bitmeyen Talisca aşkı
Trabzonspor'un bitmeyen Talisca aşkı
Atiba'ya Ülkesinden teklif var
Atiba'ya Ülkesinden teklif var
Mehmet Ekici'ye Ozan Tufan Formülü
Mehmet Ekici'ye Ozan Tufan Formülü
Miha Zajc, İtalya'ya dönüyor
Miha Zajc, İtalya'ya dönüyor
Galatasaray'da Onyekuru krizi büyüyor
Galatasaray'da Onyekuru krizi büyüyor

Popüler Haberler

Doğal gaz faturasında yüzde tasarruf sağlamak için uygulanabilecek yöntemler
Askerlik yol parası ne kadardır? Askerlik yol parası nerden alınır?
Doya Doya Moda başvuru formu ve whatsapp başvuru iletişim bilgileri
The Outsider dizisi ne zaman başlayacak? HBO'nun yeni korku dizisi The Outsider başlıyor!
Elektrik işletme kodu nedir? Elektrik işletme kodu nereden, nasıl öğrenilir?
Bedelli askerlik için bankalardan düşük faizli kredi kampanyası
Engelli raporu nereden, nasıl alınır? Engelli raporu işlemleri
Emeklilere faizsiz 3 maaş avans desteği şartları ve detayları açıklandı
Karşıyaka Bostanlı'da yatık binalar ne olacak? Yıkım kararı ne zaman uygulanacak?
Trafik cezaları e-devlete ne zaman yansır? E Devlet trafik cezaları ne zaman gözükür?
Gel Dese Aşk dizisi oyuncuları ve konusu
Ramo Dizisi izlendi mi, tutar mı? Ramo dizi reytingleri nasıl?
Tarım kredisi veren bankalar listesi
Kadın ne zaman final yapacak? Fox TV Kadın dizisi final tarihi kesinleşti!
Hekimoğlu Ateş kimdir? Gerçek adı nedir? Timuçin Esen hakkında bilgiler
ATA AÖF 2020 Güz dönemi bütünleme sınav tarihleri belli oldu!
Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat aşk dedikoduları dolaşmaya başladı!
Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 4. yeni bölümde Dr. Orhan'ın diline düşüyor!
Netflix Atiye 2. yeni sezon tanıtım videosu yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih için bekleyiş sürüyor
e-Okul ne zaman kapanıyor? E-okul VBS giriş sistemi ne zaman kapanacak?
MEB e-okula neden girilmiyor, ne oldu, çöktü mü? MEB e-okul VBS çöktü mü?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.