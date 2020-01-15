Galatasaray'a transfer şoku Galatasaray'ı istemedi

'in özellikle takımda görmek istediği Murillo'nun Galatasaray yerine'yı tercih etti, Tuttomercato'da yer aşan habere göre Murillo'nun La Liga'yı tanıdığı için orayı tercih ettiği belirtilirken, Celta Vigo'da forma giyeceği öne sürüldü.