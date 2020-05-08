Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e doktorlarından kritik uyarı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık sıkıntıları başta Galatasaray yetkilileri olmak üzere pek çok taraftarı korkutmuştu. Hastanede kontrolleri devam eden Mustafa Cengiz’in doktorundan açıklama gelmesi ile pek çok taraftar araştırmalarına hız verdi.

Mustafa Cengiz’in doktorları, “Stres nedeniyle vücutta yer alan hassas sinirler olumsuz etkilenmiş. Etrafında on binlerce sinir ile son derece hassas bir iç organ midede de strese bağlı reaksiyonlar göstermiş” bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Doktorlardan Başkana öncelikle bir operasyon ve devam eden süreçte de bolca istirahat önerildi. İstirahat ettiği dönemde stresten tamamı ile uzak durması gerektiğinin altı çizilirken Galatasaray’da başkanlık koltuğunda tekrar oturmak istiyorsa stresten uzak bir yaşam tercih etmelidir açıklaması yapıldı.

Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz sabah saatlerinde bir ameliyat geçirmişti. 10 saat süren ameliyatın başarılı olduğu ve Başka Mustafa Cengiz’in sağlık durumunun stabil olduğu açıklaması yapılmıştı.

Kulüp yetkilileri tarafından Salı Günü yapılan açıklamada, Başkan’ın yaşadığı sağlık sıkıntılarından dolayı inceleme yapıldığını ve bazı operasyonlar geçireceği bilgisi verilmişti. Bu sabah saat 09.00’da ameliyata alınan ve 10 saat ameliyatı devam eden Mustafa Cengiz’in durumunun iyi olduğu doktorlar tarafından duyuruldu.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 18:47