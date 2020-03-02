Galatasaray-Beşiktaş derbi maçının tarihi belirlendi

Süper Lig'in 26, 27 ve 28. hafta maçlarının tarihleri belli olurken Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi maçında tarihi belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dev derbinin 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacağnı açıkladı.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan dev derbi için hazırlıkların başlanacağı ve her iki takımında sahaya çıkacak olan kadrolarının kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Futbolseverlerin merakla bekledikleri dev derbi harici Süper Lig'de oynanacak diğer karşılaşma programları ise şöyle sıralanadı:
26. HAFTA
13 Mart Cuma
20.00 Kasımpaşa - Göztepe
20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
14 Mart Cumartesi
14.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK
20.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe
15 Mart Pazar
13.30 Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray - Beşiktaş
16 Mart Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
27. HAFTA
20 Mart Cuma
20.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
21 Mart Cumartesi
14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
17.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor
22 Mart Pazar
13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
19.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Göztepe - Trabzonspor
28. HAFTA
3 Nisan Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
4 Nisan Cumartesi
14.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK
5 Nisan Pazar
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe
16.00 İttifak Holding KIonyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
19.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş
6 Nisan Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor