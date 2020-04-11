Galatasaray'da acil muslera harekatı

Sarı-kırmızılı kulübe transfer olduğu günden nu yana performansı ve karakteri ile taraftarın da sevgilisi haline gelen Fernando Muslera uzun seneler futbol oynamaya devam etmek istiyor.

Verdiği röportajlarda "40'ıma kadar forma giymeyi hedefliyorum" diyen Uruguaylı tecrübeli eldiven, Galatasaray da yeni sözleşme öneriyor. Kontratın detayları belli oldu.

Teknik direktör Fatih Terim uzun yıllardır birlikte çalıştığı Muslera'nın sözleşmesinin uzatılmasının gerektiğini yönetime ilettikten sonra yönetim de kolları sıvadı. İlk planda 33 yaşındaki kaleciye 2+2 yıllık kontrat önerilecek.

Yeni sözleşme hazır

Fernando Muslera, maç başı primleriyle birlikte Galatasaray'dan her sezon 4 milyon euro'luk bir gelir elde ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, planladığı yeni sözleşmede Galatasaray'ın kaptanına maaş indirimi yaparak bir sözleşme teklif edecek.

Yönetimin, 33 yaşındaki kalecinin maaşını ilk 2 yıllık dilimde 2.5 milyon euro'dan uzatmayı planladığı öğrenildi. Opsiyonlu bölümde ise bu rakam 2 milyon euro'nun altına çekilecek. Galatasaray bu 4 yıllık süre bittikten sonra ise Muslera ile 1'er yıllık yeni sözleşmeler yapacak.