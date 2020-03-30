Galatasaray'da ''Asılsız koronavirüs haberleri ''

'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:Dün akşam çeşitli medya organlarında ikinci başkanımız Sayınve Teknik Direktörümüz Sayın'in sağlık durumları ile ilgili yapılan asılsız haberler yayınlanmıştır. Her süreçte olduğu gibi yaşanılan bu sıkıntılı süreçte sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi gerektiği konusunda hassaiyet gösterilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz,denildi. İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü