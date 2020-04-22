Galatasaray'da beklenmedik Muslera gelişmesi

2011’de Galatasaray’ın kalesine geçen ve efsaneler arasına ismini yazdıran Fernando Muslera’nın sözleşmesi iki sene daha uzatılıyor. Skorer'de yer alan habere göre 33 yaşındaki tecrübeli eldiven, gelecek sezon bitecek olan sözleşmesini iki sene daha uzatılmasını talep etti. 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesinde başarılı işlere imza atan Muslera’nın 2021’te bitecek sözleşmesinin 2023’e uzatılmasına hem teknik kadro hem de yönetim onay verdi.
Maaşında indirime gidilecek
Galatasaray tarihine geçecek
Selçuk İnan’ın futbolu bırakması sonrası Fernando Muslera takımda birinci kaptanlığa yükselmiş olacak ve sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmiş olacak. Muslera birinci kaptanlığa getirilen ilk yabancı olacak.