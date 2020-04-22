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Galatasaray'da beklenmedik Muslera gelişmesi

Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmesi, 2011 yılında Sarı Kırmızılı takıma transfer olan ve performansıyla adını efsaneler arasına yazdıran Muslera Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağladı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 15:44
Galatasaray'da beklenmedik Muslera gelişmesi

2011’de Galatasaray’ın kalesine geçen ve efsaneler arasına ismini yazdıran Fernando Muslera’nın sözleşmesi iki sene daha uzatılıyor. Skorer'de yer alan habere göre 33 yaşındaki tecrübeli eldiven, gelecek sezon bitecek olan sözleşmesini iki sene daha uzatılmasını talep etti. 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesinde başarılı işlere imza atan Muslera’nın 2021’te bitecek sözleşmesinin 2023’e uzatılmasına hem teknik kadro hem de yönetim onay verdi.

Galatasaray'da beklenmedik Muslera gelişmesi

Maaşında indirime gidilecek

Galatasaray’ın efsaneleri arasında yer alan Muslera’nın sarı-kırmızılı forma altındaki kariyeri üç yıl daha devam edecek gibi görünüyor. Muslera’nın yeni kontratında ücretinde indirime gidileceği de  özellikle belirtildi. Mevcut sözleşmesinde 3 milyon 575 bin euro garanti ücret alan oyuncunun, yeni sezon önerilecek yeni sözleşmede ücretinin 2.5 milyon euro olacağı belirtildi.

Galatasaray tarihine geçecek

Selçuk İnan’ın futbolu bırakması sonrası Fernando Muslera takımda birinci kaptanlığa yükselmiş olacak ve sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmiş olacak. Muslera birinci kaptanlığa getirilen ilk yabancı olacak.

Galatasaray'da beklenmedik Muslera gelişmesi
 

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GalatasaraySözleşmeTransferMaaşMuslera
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