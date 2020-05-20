Galatasaray'da gündem Seko Fofana

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen 2019-20 sezonunda şampiyonluk için takıma yapılması istenen takviyeler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermiyor. Yeni sezon için çalışmalarını yürüten Sarı-Kırmızılılar'da Udinese forması giyen Seko Fofana, yeniden gündeme getirilen isim oldu.

Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, İtalyan ekibi ile 2022'de sözleşmesi sona erecek olan oyuncu için girişimlere başladı. İtalyanların haberine göre oyuncu, bu yaz Galatasaray'a transfer olabilir.

25 yaşındaki oyuncu daha önce iki kere Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer bir türlü gerçekleşmemişti.

Galatasaray'da orta alandaki kiralık oyuncuları Mario Lemina ve Jean-Michael Seri'nin durumlarının netlik kazanmaması sebebi ile Galatasaray yönetimi, yeni sezon öncesi temkinli davranmak istiyor. Belhanda'nın da gönderilmesi planlanan Galatasaray'da daha önce Fatih Terim'in Fofana'yı özellikle istediği belirtilmişti