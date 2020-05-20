Galatasaray'da Onyekuru - Belhanda takası gündemden düşmüyor!

Galatasaray'dan sıcak gelişme haberleri gelmeye devam ediyor. Monaco'nun Belhanda ile ilgilendiği iddiaları sonrasında Galatasaraylı yöneticilerin bir numaralı planı Onyekuru - Belhanda takası oldu. Monaco'nun Belhanda ile ilgilendiği konusunda resmi açıklama yapılmazken taraftarlar ile konuya sıcak yaklaşıyor.

Galatasaray'da Onyekuru - Belhanda takası gündemden düşmüyor!
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Transfer listesine koyulan Younes Belhanda için herhangi bir teklif olmaması kulüp yetkililerini düşündürmeye başladı. Belhanda’nın menajeri D’Avila’nın Monaco’nun Belhanda ile ilgilendiğini açıklamaları ise yöneticileri heyecanlandırdı. Konunun doğruluk payı olduğu takdirde Belhanda ile Onyekuru’nun takaslanabileceği belirtilirken yöneticiler beklemeye geçti.

Monaco’nun Belhanda ile ilgilendiği açıklamaları sonrasında Galatasaray’ın gündemine bir kez daha Belhanda – Onyekuru takası geldi. Garry Rodriguez için ödemeleri halen tamamlamayan Ittihad’ın Belhanda için teklif yapsa bile değerlendirilmeyeceği açıklanırken pek çok taraftar Belhanda – Onyekuru takasına sıcak bakıyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 16:01

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