Galatasaray'da Onyekuru krizi büyüyor

'ın doktorlarının yoğun araştırmaları sonucu Ülkesinde sıtma mikrobu kapması sebebi ile rahatsızlanan'nun ülkesinde tedavi görmesine izin verilmedi, öte yandan Onyekuru'nun beni'ya gönderin orada tedavi olmak istiyorum demesi ve hastaneden ayrılmak istemesiyarattı. Galatasaray yönetiminin araya girmesi ile yatıştırılan Onyekuru'nun Nijerya'daki doktorundan bilgi aldığı öğrenildi, oyuncunun ülkesinde tedavi görmesine izin verilmemesinin sebebi olarak oradaki doktorların Onyekuru'yu yanlış yönlendirdikleri tedavide yanlış yol izledikleri olarak söyleniyor.