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Galatasaray'da Onyekuru krizi büyüyor

Rahatsızlığı sebebi ile yoğun bir tedavi sürecinde olması gereken Onyekuru'nun Türkiye'de tedavi olmayı reddettiği öğrenildi.

14 Ocak 2020 Salı 11:02
Galatasaray'da Onyekuru krizi büyüyor

Galatasaray'ın doktorlarının yoğun araştırmaları sonucu Ülkesinde sıtma mikrobu kapması sebebi ile rahatsızlanan Onyekuru'nun ülkesinde tedavi görmesine izin verilmedi, öte yandan Onyekuru'nun beni Nijerya'ya gönderin orada tedavi olmak istiyorum demesi ve hastaneden ayrılmak istemesi kriz yarattı. Galatasaray yönetiminin araya girmesi ile yatıştırılan Onyekuru'nun Nijerya'daki doktorundan bilgi aldığı öğrenildi, oyuncunun ülkesinde tedavi görmesine izin verilmemesinin sebebi olarak oradaki doktorların Onyekuru'yu yanlış yönlendirdikleri tedavide yanlış yol izledikleri olarak söyleniyor.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayNijeryaOnyekuruKriz
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