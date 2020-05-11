Galatasaray'da şok ayrılık: Hasan Şaş istifa etti

Galatasaray’da yaprak dökümü. Yardımcı antrenör Hasan Şaş istifa etti. Hasan Şaş’ın istifasının ardından taraftarlar istifa nedenini merak ediyordu. Hasan Şaş istifasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hasan Şaş açıklamasından kendisinin istifa ettiği ve bugüne kadar kendisine destek olan herkese teşekkür ettiği dile getirdi.

Galatasaray duyurdu

Şaş, açıklamasında çok sevdiğim kulübüm Galatasaray’daki görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum, destek olan tüm taraftarlara teşekkür ediyorum diyerek taraftarlara veda etti.

Hasan Şaş’ın açıklamasının ardından Galatasaray kulübü de resmi bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Hasan Şaş’ın görevinden ayrıldığına yer verilirken kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:16