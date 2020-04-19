Galatasaray'da taraftarın sevgili geri mi dönüyor? Görüşmeler başladı

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurup sezona başlamak isteyen Galatasaray riske girmek istemiyor, Galatasaray yönertimi, Henry Onyekuru gibi daha önce Galatasaray forması giyen transfer ile kulübe 15 milyon Euro kazandırarak Leipzig'e transfer olan Bruma'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Portekizli genç oyuncu sezon başında PSV'ye transfer oldu ancak Hollanda'da aradığını bulamadı. Galatasaray yönetimi Onyekuru transferinin gerçekleşmemesi halinde, PSV'de takıma uyum sağlayamayan ve gözden çıkarılan 25 yaşındaki kanat oyuncusunukirala yolu ile kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.

"Fatih Terim'in ayrılması etkili oldu"

Bruma'nın, Fatih Terim hakkında, "Açıkça söylemek gerekirse Fatih Terim'in gidişi beni çok olumsuz etkiledi. Bu güne kadareEn uyumlu çalıştığım hoca Fatih Terimdir. Ona çok şey borçluyum ondan öğrendiğim çok şey var, beni Galatasaray'a kazandırdı. Umarım bir gün tekrar kendisi ile çalışma imkanı bulurum." sözlerini kullanmıştı.